Alejandra de la Fuente, la hija pechugona de Laura Bozzo, en ropa interior de encaje

La controversial Laura Bozzo, parece que ha hecho algo bueno por la humanidad, regalarle al mundo a su hija Alejandra de la Fuente, una bella modelo que también genera controversia pero por su sensual figura.(La presentadora Laura Bozzo publica foto en traje de baño a los 67 años y alborota el gallinero)

La modelo ya cuenta con 320 mil seguidores en Instagram y en una reciente publicación se mostró muy sensual luciendo su ropa interior de encaje que calentó las redes. Sus seguidores reaccionaron de manera positiva a la atrevida imagen.(Kim Kardashian nos enseña las tetas y su lujoso tanga de Swarovski)

“Wow, completamente perfecta, bella, sexy, sensual”, uno de sus tantos admiradores comentó. “La más hermosa”, otro de sus seguidores agregó. “Esta muchachita, la adora sencillamente por lo hermosa y lo que más me encanta es que no es creída. Ella se toma el esfuerzo y saca un poquito de su tiempo para contestarle a una, no como ciertos artistas que uno les echa flores y son más creídas”, expresó su sentir un fan.

Anteriormente la hija de la conductora peruano compartió una foto en donde sale montada en un elefante. La sexy modelo tenía un bikinazo negro que dejó poco a la imaginación.(Vídeo: Las mejores imágenes de Joselyn Cano en bikini)

“Diosa maravillosa”, comentó uno de sus seguidores. “Esta foto es bellísima y que bello paisaje y bonita figura sobre el elefante, sos muy preciosa mujer”, otro admirador agregó.