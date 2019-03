Irina Shayk, saca su pezón a pasear por las playas de Miami

A los famosos les pasa de todo, ya sea por su condición o porque simplemente les encanta. No, no es que Irina haya sufrido otro de sus célebres descuidos pezoneros, que los ha habido, por supuesto según informalia. En esta ocasión, se trata de un efecto óptico provocado por su medalla favorita, la misma que llevaba en los premios Bafta el pasado mes de febrero, en aquella ocasión junto a Bradley Cooper.

Ahora, con menos ropa, descubrimos que el misterio del efecto-pezón de estas fotografías tomadas en Miami el pasado 7 de marzo se debe al colgante que lleva también con su pequeño bikini negro y las gafas de sol Celine.

Se trata de una pieza de la marca Missoma, con una larga cadena de piedras y el medallón dorado, con una piedra verde y la palabra "suerte" escrita en ella.(Irina Shayk sin bragas da la vuelta al mundo e incendia Instagram)

Irina no es la única celebritie que adora las joyas de Missoma, ya que la duquesa de Sussex, o las actrices Margot Robbie, Kaia Gerber o Sophie Turner son fans de la marca. Comprar la medalla de Irina es posible y su precio no es inalcanzable: por 144 euros (125 libras esterlinas) está disponible en la página de la marca.(A todos gusta el espectacular cambio de look de Irina Shayk)