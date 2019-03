La bella Kylie Jenner revienta Instagram con un vestido a lo Kim Kardashian

Lo llevan en los genes (Macizas: Este era el 'cuerpazo' que lucían las Kardashian hace 24 años).

Y saben como venderlo mejor que nadie en redes sociales (La polémica foto de Kim Kardashian: ¿Está vestida o está desnuda?).

Cuando hablamos de las Kardashian, el nombre que viene a la mente de la mayoría es el de Kim.

La mayor es la más popular de la familia (El ex marido de Kim Kardashian habla muy clarito sobre su matrimonio con la jefa del 'klan').

Algo normal, teniendo en cuenta que el nombre de Kardashian se dio a conocer a nivel mundial después de que publicara un vídeo pornográfico con su novio. La fama planetaria de la influencer nace en ese momento.

Aquel documento, sumado a las fotos atrevidas y más que sugerentes que cuelga en las redes sociales, han provocado que Kim sea una de las celebrities más seguidas en Instagram. 132 millones de followers acumula la criatura. Y fotos como esta tienen la culpa.

Ver esta publicación en Instagram 🌴 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 29 Mar, 2019 a las 8:23 PDT

No obstante, no hay que olvidar que Kim​ no es la única Kardashian. Y una de sus hermanas le sigue muy de cerca en el contador de la red social. El enemigo está en casa.

Hablamos de Kylie Jenner, otra de las Kardashian que está entre las más seguidas de Instagram. En total son 130 millones los que la siguen. Y subiendo. Pronto le remontará a Kim los dos millones de seguidores que las separan.

Ver esta publicación en Instagram 💚🖤 Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 19 Mar, 2019 a las 8:27 PDT

Algo que Kylie ha conseguido siendo tanto o más atrevida que su hermana. Fotos en las que, como la que mostramos a continuación, aparece haciendo alarde de modelitos con transparencias y de escotes de infarto.