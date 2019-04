Fotos: La sexy fotógrafa colombiana que deleita con belleza

Ver esta publicación en Instagram

Melissa Leonor Cartagena Rodríguez, Leonor por mi abuela materna, Leonor una herencia. Niña del mar que siempre regresa a casa, la melancólica, la perdida, la nostálgica, la solitaria y estúpida pero hermosamente imperfecta, me abro de la manera más sincera, me obligo a escribir para que la ansiedad no me mate, y quiero ser sincera, el amor de los míos es lo que me obliga a seguir y es la razón por la que quiero decir gracias. Estuve en un momento de mi vida en el que estaba segura que no podría seguir haciendo mi arte por tantas dificultades y obstáculos, pérdidas y demonios. Mi espiritualidad, mi madre, mi padre, mi hermana, salvaron mi ser, soy un ser afortunado. Mi corazón se acelera, al pensar en el nacimiento de una imagen en mi cabeza, o

el tomar una cámara fotográfica en mis manos, no sé cómo explicarlo, mi pecho despierta, mi corazón tiene una razón. Por eso nunca dejaré de abrirme para concebirlos, hacer el amor con las palabras, es tan erótico, estoy enamorada o simplemente soy adicta a la fotografía. Nací en un pueblo pobre rodeado de mar, nací llena de sueños, nací para dar amor, esta semana celebro la vida, es mi cumpleaños, regreso a casa, antes de empezar una nueva aventura. Hoy nace un nuevo proyecto artístico llamado “Love me”, mi segundo proyecto de arte a gran escala, estoy preparada, esta nueva Melissa, más fuerte, menos ingenua, más sincera. Con nostalgia esta semana cambio de piel, para un nuevo año de amor. Gracias vida por hacerme fuerte, encontré alivio escribiendo poemas, mi cabeza es un bonito caos que deseo disfrutar hasta el día que el universo me reclame. “Love me” es mi hijo que espero compartir muy pronto. Gracias por el apoyo, solo puedo decir gracias. ❤️ Life is not a race where some have to win, some have to lose. If we unite, nobody will lose. This constant race is leading people astray and people confuse success of this race with love and happiness. To experience true love and true happiness is to end this cycle. "Love me" is my new photography project, born today from my heart and I hope to share soon. This week is a birthday and I celebrate a year of life and a lot of ❤️

