El Body Shaming como su traducción al español lo indica, se refiere al "cuerpo avergonzado" o sentir vergüenza por alguna parte del mismo, particularmente cuando se padece de sobrepeso u obesidad, o no se cumple con los estándares de belleza establecidos por la sociedad actual.Cada día, Chiara Ferragni se asoma a su Instagram con un look diferente y luciendo rostro y medidas perfectas. Sin embargo, y aunque haya a quienes les pueda resultar desconcertante, según emedemujer, la modelo italiana también ha sufrido episodios de 'body shaming'. Lo cuenta en su perfil de Instagram, donde ha publicado por primera vez una fotografía que se hizo hace un año y que, asegura, no se había atrevido a compartir hasta ahora por esa razón, según recoge Clara Hernández en Woman.

Chiara Ferragni publica esta foto de su embarazo que no había compartido por 'body shaming' https://t.co/X7rM6q2DhZ — Tenerife Week (@tenerifeweek) 3 de abril de 2019

En la imagen, Chiara aparece vestida solo con pantalones y sujetador, lo que deja a la vista su tripita en la recta final del embarazo. Y esta es la inesperada revelación que la acompaña:

"Esta era yo, hace exactamente un año. Estaba embarazada de 36 semanas, tomándome un descanso en mi casa de Los Ángeles, con Mati y Fede a mi lado, preparados para recibir a mi bebé. En aquel momento, recuerdo, decidí no publicar esta foto y no porque tuviera una mancha en el vaquero blanco. Me sentía insegura de mi cuerpo en esa etapa de mi embarazo", confiesa.

"No siempre me siento segura de mí misma e, incluso cuando tengo una buena relación con mi cuerpo la mayor parte del tiempo, un embarazado es tan mágico como difícil a muchos niveles. Solo las mujeres que lo han tenido puede realmente contarlo", continúa la influencer. "Ahora, un año después, con mi persona favorita del mundo en mis brazos puede decirlo: cuerpo, estoy tan orgullosa de ti. Por todas las veces que hiciste que mi corazón latiera, por todos los momentos que me diste cariño, incluso cuando no te he querido lo suficiente. Por recuperarte cada vez y darme la experiencia de mi vida, día tras día. Por levantarte cada mañana. Pero, sobre todo, por crear vida", prosigue.

Chiara sigue reflexionando: "Amar tu cuerpo es un proceso largo, pero os animo a deciros algo bonito cada vez que os miréis al espejo. Así es como la revolución de la autoestima comienza".

"Ámate primero a ti misma, y así los otros te amarán", es su despedida, con una frase inspirada en una de las citas feministas más famosas del mundo.

Tras esta sincera reflexión, la instagramer ha publicado algunas imágenes más con motivo del cumpleaños de su hijo, 'Leoncino', que acaba de cumplir un año.