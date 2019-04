Samuel Krost cambia a Selena Gómez por una modelo de Victoria Secret

Quien no se consuela es poprque no quiere, que dice un viejo refrán (Kanye West se pone como una fiera con Kim Kardashian y sus hijos por fingir su muerte).

Selena Gómez vuelve a estar en el punto de mira y esta vez no es por Justin Bieber, sino por su ex, su otro ex, Samuel Krost.

Gigi Hadid y Zayn Malik pusieron punto y final a su relación. La prensa como siempre ha empezado a especular sobre el motivo y han dado con un posible culpable, el ex de Selena.

Últimamente la modelo se está dejando ver mucho con Samuel. Los fotógrafos lo llamaron el "hombre misterioso", no se intuía muy bien en las fotos quién podía ser. Los seguidores de ambos descubrieron su identidad. L

os fans no daban crédito y no podían creer que los dos fuesen pareja. También se le relacionó supuestamente con la cantante y actriz.

Hadid también lee la prensa y quiso desmentir cualquier tipo de rumor. Es cierto que se han visto, pero para nada son pareja, por lo menos de momento, y no es el culpable de la ruptura con Zayn.

"Si los medios de comunicación van a seguir escribiendo titulares de mi*rda cada vez que me ven con un amigo del sexo masculino, entonces habrá mucha confusión innecesaria".

Complementó el texto con un emoji de los ojos hacía arriba y una palmada en la frente. Gigi todavía está enamorada de Zayn y no tiene el corazón para nadie más. Necesita pasar página, pero no con otro novio.

Ella no volverá nunca con Malik, al menos hasta que solucione sus problemas.

"Gigi y Zayn todavía hablan. Ella todavía tiene sentimientos por él, por supuesto, pero él tiene problemas importantes y ella sabe que no son compatibles. Ella está soltera", dijo una fuente cercana a la ex pareja.

"¿Qué tal si todos ustedes se joden con su mentira irrelevante? Este no es un lugar para los sentimientos. Y tú no eres la persona que dijo que era", escribió el cantante en su cuenta personal.

No se sabe si se refería a Gigi, a los rumores o simplemente era la letra de una de sus próximas canciones.