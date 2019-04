Lily Allen pagaba a mujeres para que se acostasen con ella

Lily Allen, que acab de cumplir 34 años publicó hace unos meses un dun libro titulado ‘My Thoughts Exactly' (Lily Allen cumple su sueño convirtiéndose en mamá de una niña).

Después de más de diez años en la música, con polémica incluida, la cantante británica se atreve ahora a revelar al mundo algunos de los secretos de su vida privada (Lily Allen afirma que le da igual su carrera y que solo busca la felicidad).

Y antes de las copias de su libro autobiográfico lleguen a las librerías, ya ha hecho una confesión que ha impactado al mundo entero: pagó por tener sexo con mujeres.

Una publicación compartida de LIL OF THE PEOPLE (@lilyallen) el 5 Abr, 2019 a las 5:31 PDT

Lily Allen llegó a la música en 2006 para arrasar. Tanto su música como sus actos eran continuamente el tema del día. Ahora, y después de cuatro años alejada de los focos, la cantante prepara el que será su cuarto disco, ‘No Shame', y en el que hablará abiertamente de su reciente divorcio.

Pero ahora el mundo ha apartado la mirada de su carrera musical y se ha centrado en su vida privada. Y es que Lily ha hecho unas atrevidas revelaciones que no han dejado indiferente a nadie.

Una publicación compartida de LIL OF THE PEOPLE (@lilyallen) el 22 Mar, 2019 a las 9:31 PDT

Porque ya se conocen los temas que tratará ese libro que está a punto de lanzar: los secretos de su detrás de su fama y sus giras.

Pero lo que más ha impactado al mundo es descubrir que Lily Allen pagó a prostitutas para tener sexo. Ella misma lo ha confesado en las páginas de su autobiografía.

"Me he acostado con chicas escort cuando estaba de gira porque me sentía perdida y sola y buscaba algo".

"No estoy orgullosa de eso, pero no me avergüenzo".