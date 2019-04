Esta fue la confesión sexual de Alba Flores en 'La resistencia' que "decepcionó" a su madre

Es una de las actrices jóvenes mas queridas por el público. Alba Flores visitó anoche el plató de 'La resistencia' para enfrentarse a las peculiares preguntas de David Broncano. En el tramo final de la entrevista, el presentador puso sobre la mesa las dos cuestiones míticas del programa y le dio la posibilidad de escoger una de ellas: "Puedes elegir entre cuánto dinero tienes o cuántas veces has follado en el último mes", según elperiodico.

Sin pensárselo mucho, la actriz de 'La Casa de Papel' optó por responder a la segunda pregunta: "Unas diez veces". En ese momento, se dio cuenta de que su madre, Ana Villa, estaba presente entre el público y soltó: "¡Mamá, tápate los oídos!". "¿Está al tanto de estas cosas? ¿Lo sientes por comunicárselo?", se interesó Broncano, a lo que Alba respondió: "Tampoco quería que se enterara".

"Da igual, pero me ha dado un poco de impresión y he dicho... Coño, está aquí mi madre", explicó la intérprete con humor, lo que dio pie a que el presentador se imaginara lo que estaba pensando en esos momentos por la cabeza su invitada: "Y me ha visto aquí que un día de cada tres estoy reventando...".

"Madre de Alba, ¿puedes explicar si esperabas más o menos?", preguntó Broncano a continuación. A lo lejos se escuchó la respuesta de Ana, que provocó las carcajas del público: "¡Más!". "Es que ella fue joven en los 80", señaló Alba sin ocultar un rostro de sorpresa tras la intervención de su madre. "Es un poco triste decepcionar a tu madre por follar poco", finalizó Broncano.