Pilar Rubio se pone el chándal, saca pecho, enseña escote e incendia Instagram

Es inagotable la novia de Segio Ramos (La increíble lista de invitados famosos a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio).

Madre mía la que está liando en los últimos tiempos Pilar Rubio en su cuenta de Instagram (Los troles insultan en masa a Sergio Ramos y Pilar Rubio por visitar un museo).

Y es que la futura mujer de Sergio Ramos tiene ya acostumbrados a sus seguidores a lucir modelitos cuanto menos diferentes.

Sin embargo, sus últimas tendencias no parece que sean del agrado de muchos. Es más, como ya le ha pasado en alguna que otra ocasión, no han sido pocos los que, al ver una de sus últimas fotos, le han dicho de todo.

Y es que no es ningún secreto que la colaboradora de El Hormiguero siempre ha tenido un gusto particular para elegir su modelitos.

Lo convencional le parece aburrido y es muy habitual que Rubio opte por modelitos muy arriesgados. En ocasions la hemos visto con minivestidos más que apretados y en otras con escotes de vértigo.

En esta ocasión el causante de todo el lío ha sido un chándal o, como ella misma prefiere llamarlo, un modelito "sporty".

Así nos explica Pilar el porqué de este elección:

"Hoy os hablo de una de las tendencias más "It" del momento: el estilo Sporty. He querido arriesgar con esta tendencia y darle mi toque personal, sin tener que renunciar al estilo ni a la comodidad. Para mí, sin duda este estilo en cualquiera de sus versiones me ha conquistado! ¿Te atreverías con esta tendencia? ¿O crees que es un look solo para las más atrevidas".