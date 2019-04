Mel B: "Geri y yo conducíamos en moto con las tetas al aire"

Es una de las noticias más impactantes de famosos de esta semana. Mel B ha acaparado titulares en las últimas dos semanas tras desvelar que había tenido sexo con su compañera de las Spice Girls, Geri Halliwell. La 'chica picante' no se lo tomó nada bien y, tras desmentirlo, anunció la cancelación de la gira mundial del grupo. No obstante, esta no ha sido la primera vez que Mel B desvela intimidades de las chicas: publicó una autobiografía en 2002 en la que aseguró que Geri y ella conducían en moto "con los pechos al aire", según informalia.

"A veces, Geri y yo nos íbamos a la cama el sábado por la tarde, nos despertábamos alrededor de las 2 de la madrugada, nos vestíamos y nos íbamos de juerga al Ministry of Sound", escribió Mel B en su libro, donde cuenta las alocadas fiestas que pasó junto a Geri: "Solíamos conducir en moto con los pechos al aire, para echarnos unas risas".

Además, la ex de Eddie Murphy aseguró que su relación con Geri era muy estrecha y que se comportaban "como una pareja, como novio y novia".

Por su parte, Geri está muy enfadada desde que, hace unos días, Mel B acudiera al programa de televisión de Piers Morgan para promocionar su último libro. Allí aseguró que había mantenido relaciones sexuales con ella en los inicios de su carrera musical: "Me va a odiar por esto, porque ahora tiene una vida pija en su casa de campo con su marido, pero es un hecho. Simplemente ocurrió. Nos reímos de ello y ya está. Solo ocurrió una vez. Espero que cuando a Geri le pregunten esto no lo niegue, porque solo fue algo divertido", dijo.