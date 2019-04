Kourtney Kardashian hace un desnudo de lujo para lanzar su lujosa web

Ellas son así (Kim Kardashian al desnudo: Habla sin censura de la bipolaridad de Kanye West).

En esta familia de caras conocidas, Kourtney Kardashian es la más desvinculada del mundo del famoseo, pero ahora que ha aprendido los trucos de moda y de belleza de sus hermanas Kylie Jenner o Kim, la chica se inicia en una empresa paralela a su reality ‘Keeping Up With the Kardashian', programa televisivo donde se puede ver el día a día de esta familia tan excéntrica

La primogénita de las Kardashian-Jenner ha dado a conocer Poosh, la exclusiva tienda online en la que se adentra en el mundo del bienestar y un saludable estilo de vida.

El objetivo principal de Kourtney Kardashian es el de crear un espacio centrado en adoptar nuevas costumbres relacionadas con comportamientos o actitudes saludables y bienestar interior.

Además, en esta web se abordan temas relacionados con viajes, maternidad y la salud física o mental. Eso sí, todo ello acompañado de una buena dosis de erotismo, lujo y excentricidades con imágenes promocionales en las que la empresaria se muestra de lo más sexy posible, dejando poco a la imaginación.

Rodeándose como se rodea de tanta cara conocida, Kourtney Kardashian ha entendido el impacto de posar ligera de ropa, y en casi todos los consejos aparece semidesnuda.

Se trata de uno de los trucos que la familia más famosa de Los Ángeles tiene muy explotado.

Sin embargo, justamente por esto mismo está siendo duramente criticada en los medios y redes sociales El público no entiende por qué está desnuda para promocionar su nuevo proyecto, en el que la socialité americana aparece tapando parte de su cuerpo con un ordenador, posando en ropa interior o mostrando su figura desnuda en una bañera.

Como era de esperar, el nuevo negocio de Kourtney Kardashian iba a ser minuciosamente analizado por la crítica. La empresaria de 39 años ha sido comparada con Gwyneth Paltrow por lanzar una web similar a la suya, el erotismo presente en las fotos y los precios de los productos, que no son aptos para todos los bolsillos.

Algunos tratamientos parten de los 20 euros, sin embargo otros llegan a alcanzar los 280 euros, cifras que han sido tachadas de "desorbitadas" por el pequeño servicio que hacen.

Además, como ya pasa en Goop, en la nueva web no solo se encontrarán los consejos de Kourtney Kardashian sino que también otras firmas podrán promocionar sus productos.

Teniendo en cuenta la gran influencia con la que cuenta la empresaria, se trata de la oportunidad perfecta para que que otras maras expandan su mercado o directamente se den a conocer aprovechando el tirón de las Kardashian.