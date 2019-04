La barriga de Selena Gómez en bikini que no gusta nada a sus fans

Aunque está estupenda los fans son muy críticos con estas cosas. Hailey Baldwin y Justin Bieber se quieren y mucho. Lo demuestran todos los días en las redes sociales y hacen lo posible por callar todo tipo de rumores que se generan a su alrededor. El cantante canadiense ha cumplido su sueño de casarse con una belieber (el nombre utilizado para designar a sus seguidores). Se dijo en su momento que la modelo era una fan de todas sus canciones desde su gran éxito, Baby, que le catapultó a la fama, según recoge Christian Morales en dg.

Ella siempre ha negado ser una fanática, pero el cantante publicó una foto de ella en sus historias de Instagram donde aparece como una auténtica belieber, además algunas de sus seguidores han rastreado el perfil de la joven y han conseguido rescatar del olvido tweets publicados en el 2011 donde ella misma apoyaba a su marido en todo lo que hacía cuando todavía no le conocía. Y de hecho sigue siendo su mayor apoyo.

Ahora nos quedamos con la otra cara de la moneda, Selena Gómez. La abandonada y que más ha sufrido por amor. La cantante y actriz se relajó con su familia a bordo de un yate por las costas de Sidney. Como siempre los paparazzis estaban al acecho y la pillaron, aunque no le gustaría ver las fotos.

En esta ocasión no sale para nada glamurosa y el bikini no le sienta nada bien. De hecho sus fans y más bien detractores se han fijado en su barriga. "Vaya barriga", escriben. Gómez deja al descubierto unos michelines señal de poco ejercicio físico y cuidados. La joven se ha abandonado, pero acaba de salir de uno de sus peores momentos de su vida. Es más que comprensible. Además las mujeres no tienen que estar perfectas las 24 horas del día.

Una seguidora se preguntó "¿alguien tiene una explicación para esto?, un mensaje en pocas horas fue borrado de la red social. La joven quería saber el motivo de su aspecto. Cuando hace alguna campaña publicitaria se la ve perfecta y al natural está horrenda, admitía. Sus seguidores la defendieron a muerte y achacaron el aspecto físico a sus problemas del pasado y al tratamiento que está siguiendo en la actualidad. Pronto volverá a estar recuperada al 100%. Algunos, irónicos, han bromeado con la posibilidad de que esté embarazada de Justin Bieber.

Selena Gomez soaks up the sun in a skimpy bikini while cruising around Sydney Harbour on a luxury boat https://t.co/iGEl0p1lpx — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 20 de marzo de 2018