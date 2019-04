La porno Zoe Gregory lo cuenta todo sobre la infidelidad del novio de Jennifer López

Don de menos se espera, salta la liebre (Zoe Gregory, la mujer que trae de cabeza a Jennifer López).

Desde que se conociera la feliz noticia del compromiso entre Álex Rodríguez y Jennifer López, la pareja ha copado titulares en todo el mundo (Una Jennifer López sin sujetador deja todo a la vista).

Y es que la alegría inicial dio rápidamente paso a un sinfín de rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad del deportista a la cantante (Chiarra Ferragni se quita la ropa y revienta el contador de Instagram al estilo Kim Kardashian y Jennifer López).

José Canseco, antiguo compañero de béisbol, destapó recientemente una supuesta infidelidad del prometido de López en sus redes sociales con un contundente mensaje en Twitter:

«Viendo el programa 'World of Dance' (de la cadena NBC) y a Jennifer López enviarle mensajes de texto a Alex Rodríguez. Pero lo que ella no sabe es que Alex le está siendo infiel con mi exesposa. Pobre mujer, no tiene idea de quién es (Rodríguez) en realidad».