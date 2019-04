Sofía Suescun calienta a tope Instagram cubierta de espuma

Como se decía en el lejano y vicioso Oeste: 'Chicas, al salón' (Jennifer López en unos encajados 'leggins' de color unicornio: ¡Se le ve todo!).

Parece que fue ayer cuando Telecinco anunciaba su nuevo proyecto: GH DÚO.

El reality se iba a componer de parejas que mantienen o han tenido una relación sentimental. Sin embargo, tras dos meses y medio de programa, la primera edición del 'GH DÚO' llegó a su fin con María Jesús como ganadora.

Sofía Suescun quería hacer un 'triplete' de victorias tras haber conquistado 'GH 16' y 'Supervivientes 18', aunque su comportamiento con Albalá hizo que la sacaran a primeras de cambios.

Semanas después, la navarra volvió a entrar para suplir la expulsión directa de Julio Ruz, pero volvió a salir poco después.

La hija de Maite Galdeano no desarolló un buen concurso y, además, perjudicó a su ex pareja Alejandro Albalá, que finalmente quedó en tercer lugar. No obstante, la 'reina' de los realities se muestra radiante, pese a haber dedicado unas declaraciones fuera de tono para la familia del cántabro.

Suesun ha publicado una imagen subida de tono en Instagram, donde la protagonista de la instantánea era la espuma que le cubría su cuerpo desnudo. "Hola", escribió Sofía junto una mirada sugerente.