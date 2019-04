Kate Middleton en bikini luce su cuerpo musculoso

Está muy en forma. Obviamente no tenía ni idea de que iba a ser así, pero la que ha liado Jennifer López con su último videoclip ha sido de las gordas. Y no, no estamos hablando de sus brutales escotes o del hecho de que acumule ya ni más ni menos que 13 millones de reproducciones en YouTube en poco más de diez días, segúnrecoge Julián Cararsco en dg.

Nos referimos a varias tomas en las que se puede ver cómo los largos meses que se ha pasado Jennifer acudiendo al gimnasio para ponerse en forma bien han valido la pena. Lo cierto es que la preparación física de la cantante del Bronx tenía como excusa su nueva película, Hustlers, en la que la cantante y actriz dará vida a una stripper.

Pero claro, los dos rodajes han venido muy seguidos y en el de Medicine podemos ver, en especial en sus piernas, como las rutinas y las pesas han hecho su efecto. Y de qué manera.

Y claro no han sido pocos los que al ver unas imágenes de la mujer de príncipe William, Kate Middleton, en bikini, se han acordado de Jennifer. Y es que en las fotos podemos ver a la inglesa luciendo su espectacular figura.

Una figura en la que sus músculos en las piernas no han pasado precisamente desapercibidos. De hecho, han dejado a su cuñada Meghan Markle y a todo Inglaterra en estado de shock.

Y, como era de esperar, han generado muchos comentarios en las redes. Y es que, al margen de asegurar muchos que tiene "un tipazo" y que "está estupenda", también son muchos los que aseguran que "¡Tiene más músculos que Jennifer López!". ¿Será que Kate es una asidua al gym como lo es JLO? Todo apunta a que sí.