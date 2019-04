Jennifer López va a un programa de TV con este vestido sin ropa interior y pasa lo inevitable…

Si juegas con fuego te quemas, si no llevas ropa interior....Jennifer López ha dejado por unos meses aparcado el mundo de la música para probar suerte en el del cine y no le está yendo nada mal. La cantante está grabando Hustlers, un film que se estrenará el próximo año 2020. Además también se acaba de estrenar en el mundo de Youtube, ya se puede llamar youtuber e influencer. La artista está promocionando su último single, Medicine. Se recorre todos los programas de radio de Nueva York como The Elvis Duran Z100 Morning Show. En la disternida entrevista también habló de moda, según recoge Christian Morales en dg.

Y es que ahora la estética militar está muy presente en el armario de la diva del Bronx. Sin embargo este estilo de ropa no es para todo el mundo ya que no es muy favorecedora para según que cuerpos. Recientemente para conseguir un efecto similar se la pudo ver con un pantalón negro de pinzas de cintura muy alta con unos tirantes a tono. Un traje que se ajusta perfectamente a la silueta de Jlo y potencia su figura. Tampoco hay que olvidar las altas plataformas a las que se sube la diva del pop. Tacones altos, muy altos con los que es difícil mantener el equilibrio.

Ella siempre sale de casa muy elegante. No quiere que los paparazzis la pillen en ninguna situación comprometida, pero evitar eso siendo tan famosa a veces es misión imposible. Por eso mismo ella es la encargada de desvelar su belleza al natural. Y para tener 50 años hay que decir que está muy bien. La belleza de la cantante siempre ha sido muy aplaudida.

López se casa de nuevo

Por fin Jennifer López encuentra el anillo. El año pasado lo pidió una y mil veces. Tantas que se convirtió en el éxito del verano. Todos sus seguidores recuerdan la mítica frase "¿y el anillo pa' cuando?". La cantante del Bronx es conocida por eso y por su cuerpo escultural. Todo el mundo envidia su figura a sus cincuenta años de edad. Parece una adolescente y no es broma.

Mala suerte porque ya está comprometida. La pasada semana López sorprendió con las fotos de su pedida. Se casa con Álex Rodríguez, exjugador de fútbol americano. Aunque ahora se rumorea que le ha sido infiel y no se entiende el motivo. Ajenos a esos rumores la pareja se muestra muy acaramelada y feliz.

Sus seguidores están muy contentos por verla tan radiante y por hacerles partícipes de su quinto momento más importante de su vida, su quinta pedida. ¿Adivináis los otros momentos? JLo ha estado casada con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony, el padre de sus dos mellizos. Con Ben Affleck lo intentó y a pesar de ponerle el anillo no llegaron a unirse en santo matrimonio. A este paso le pasa lo mismo otra vez.

La pareja dio la noticia a través de su perfil de Instagram, pero les criticaron la falta de naturalidad. Esas no eran las fotos reales. Simplemente son unas fotos de 'book' como las que se suelen hacer para las comuniones o las bodas. Todo cuidado al milimetro, incluso la edición de las mismas. La vestimenta y la postura. Hasta el romántico beso de la foto final. Pero realmente lo entendemos. JLo no puede descuidar ningún detalle. Todo tiene que estar perfecto como ella o incluso más. Las fotos publicadas un 12 de marzo consiguieron más de 7,5 millones de 'likes'. Todos a la boda.

De momento la cantante no está preparando ningún aspecto de su boda. No pierde los nervios. Lo primero son ante todo sus compromisos profesionales. JLo está volcada en sus nuevos temas y en sus nuevas películas. Pero ambos intentarán buscar un hueco para la gran celebración.

La cantante está tan ocupada en sus conciertos que a veces se olvida de aprovecharse el vestido y pasa lo que pasa. Sin darse cuenta a la diva del Bronx se le salió un pecho antes de actuar.