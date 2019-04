Así es el sujetador de Selena Gómez que todas quieren tener

Todo lo que toca esta chica se convierte en oro. Selena Gómez ha disfrutado a lo grande en el Coachella, el festival de música más importante del mundo que reúne a cientos de celebridades e influencers. La actriz y cantante actuó por sorpresa en el gran escenario junto a Cardi B, ambas interpretaron el éxito mundial Taki Taki, según recoge Christian Morales en dg y comparte Paula Dumas en PD.

Las casualidades existen o tal vez no. Lo curioso es que Justin Bieber se reencontró con Selena Gómez. Ya no sienten nada el uno por el otro, pero no dejan de estar relacionados. Sea por culpa de uno o del otro. La semana empezó fuerte. El Instagram del cantante canadiense le jugó una mala pasada. Según sus preferencias le recomendó seguir la cuenta de su expareja. Eso es que todavía la mira en secreto. Además Bieber admite estar mejor de su depresión y para demostrarlo acudió al Coachella donde se encontraba durante toda la semana su mujer, Baldwin, pero también Selena. Éste disfrutó del temazo de su expareja.

Pero dejemos de shippear a Bieber y Gómez porque realmente en este artículo la importante es ella. Durante toda su trayectoría la cantante ha hecho multitud de sesiones fotográficas para las portadas de las revistas más importantes. Aunque pasen los años, las imágenes quedan guardadas en algún rincón de internet y siempre hay alguien que las encuentra. En este caso Gómez no tiene nada que peligrar. De hecho en ellas está guapísima y muy sexy. Nada que envidiar a muchas celebrities. Y es un golpe a todas las críticas que recibe diariamente por su físico.

La cantante está recuperándose con fármacos de su depresión. Ha pasado los peores meses de su vida. La cortisona de esas pastillas le hacen coger algún kilo de más, pero Gómez está poniendo todo de su parte para volver a lucir esta figura perfecta.

En la foto aparece con un traje perfecto para ir de gala. Todo de brillantes, para que nadie aparte la mirada, ni tan siquiera los focos. Deslumbra. Aunque se están fijando más en que no lleva nada de ropa. La cantante aparece con una chaqueta rockera abierta donde se puede ver como no lleva sujetador. Lleva eso sí pantalones a juego acampanados hasta el suelo.

Mucha más juvenil y arriesgado es el siguiente outfit. Con terminación de lentejuelas en un short y una americana al más puro estilo circense. Y esta no es la última vez que se la ha podido ver sin sujetador. En esta ocasión fue una obligación para las fotografías. Sin embargo parece que a ella le encanta. Tal vez va mucho más cómoda.

En plena calle un paparazzi la pilló con un abrigo largo y nada más. Un estilo gabardina que le dejaba un pronunciado escote. De hecho se podía ver como no llevaba sujetador y tal vez ni camiseta. A lo Instinto Básico.

Selena Gómez elegante sin sujetadorOpinad vosotros mismos pero tal vez tampoco lleva ni bragas. Sin ropa interior. Esta otra foto se puede ver algo mejor. ¿Qué pensará Justin Bieber? "¿Ha visto esto?", se preguntan en redes.

Muchas son las fotos de la artista que circulan por las redes sociales o por el buscador de imágenes de Google. Nada escapa a internet y mucho menos posados tan sugerentes como los de esta sesión fotográfica de la cantante.

Como si estuviese haciendo ballet, enfundada en unos leggins y un sujetador con aberturas, se miraba al espejo de una forma muy sexy y lucía a cámara un espectacular escote.