La foto de Pilar Rubio desnuda y con una peluca rubia, que seguro no has visto

Guapas, famosas y arrasando en la red. Si hay una influencer, WAG o it girl que destaque por sus modelitos atrevidos y diferentes, esa es Pilar Rubio. La pareja de Sergio Ramos siempre ha gozado de una figura espectacular, lo que le ha permitido causar furor con muchísimos de sus modelitos, según recoge Berta Batlló en dg.

Además, Pilar no necesita enseñar más de la cuenta para llamar la atención, a diferencia de otras influencers. Todo lo contrario. Con poca o mucha ropa, Rubio vuelve locos a sus más de 3,3 millones de followers.

Así, a la de Torrejón de Ardoz la hemos visto, con un estilo único y delicado, vestirse de animadora, de rockera, de deportista, en bikini o con abrigo, disfrazada de diferentes personajes de ficción, con la camiseta del Real Madrid, entre otras indumentarias, y siempre se ha mostrado divina.

Además, la colaboradora de El Hormiguero también ha destacado por sus vestidos más que atrevidos, y no por lo que enseña, sino por su originalidad.

No obstante, Rubio también tiene fotos en las que aparece ligerita de ropa, como cuando en ocasiones ha posado para portadas de diferentes revistas. Reportajes de cuando todavía no conocía a Sergio Ramos muy subidos de temperatura.

Y no solo eso. Rubio también tiene fotos en las que aparece sin absolutamente nada encima. Y es que si pensabas que lo habías visto todo de la pareja de Ramos, no te pierdas la siguiente fotografía que te mostramos y que corre como la pólvora por Google. Una foto que no habías visto en la que aparece sin ropa y con una peluca rubia, y tapándose con los brazos como ha hecho Cristina Pedroche cuando ha publicitado su perfume.