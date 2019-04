La salvaje Kim Kardashian se corona en Instagram como 'reina de la jungla'

No da un respiro a sus admiradores (Kim Kardashian se sube a un coche y sin ropa interior y pasa esto…).

Ni a las redes sociales (Kim Kardashian incendia las redes con este mini bikini).

El idilio de Kim Kardashian con la piel de serpiente está pegando especialmente fuerte en su armario esta temporada.

Si hasta ahora el leopardo era el estampado que no faltaba en sus looks, las moteadas manchas felinas se han visto sustituidas por el relevo que han utilizado Off-White o Philosophy para sus pasarelas Primavera/verano 2019.

Desde que pasamos los meses más fríos del año, la nueva estrella de los estilismos de la celebridad es la snake skin, una tendencia que estrenó hace unos meses en Nueva York, como muestra la imagen bajo estas líneas o que incluso se ha llevado a uno de sus últimos viajes dándonos una idea de cómo lucirla en clave veraniega.

Para revelar su último estilismo con la piel del reptil como protagonista, la empresaria hizo lo que mejor se le da: subirlo en una imagen a su perfil de Instagram. De esa manera, el look sirvió para que la estrella hiciera una breve introducción de lo que sería el nuevo capítulo de Keeping Up with the Kardashians, en el que ella y su marido aparecerían en un destino muy exótico.

"Es uno de los lugares más bonitos en los que he estado y tenía que traer a Kanye para que experimentara su cultura y sintiera el espíritu de Bali, es el sitio más tranquilizador de la tierra", escribía Kim como pie, dando a entender la particular importancia que tiene para ella la isla de Indonesia.

Como todos sus looks, el estilismo de viaje de Kim también cautivó a quienes siguen a la celebridad por su armario, ya que combinó un crop top de Azzedine Alaïa -una firma que llevó hace un mes- con una falda lápiz de cintura alta de Versace, una pieza exclusiva de los 90 correspondiente a la época en la que la dirección creativa de la marca italiana estaba en manos de Gianni Versace.

Y para rematar la lujosa combinación, y ya de paso darle su toque personal, añadió unas gafas de sol de Carolina Lemke, firma con la que la fundadora de KKW Beauty guarda una relación especial ya que es con quien ha sacado una colaboración este año.

El fondo de la fotografía, la selva balinesa, así como su estilismo, el dos piezas de piel de serpiente, eran los protagonistas de la sesión de fotos más salvaje de Kim Kardashian.

Un shooting que, gracias a los detalles como la larguísima melena de la estrella o los accesorios a tono con el conjunto, ha hecho que sus fans la coronen como la 'reina de la jungla', un mote que ha aparecido en varias ocasiones en la sección de comentarios y que añade ese título al de soberana de las redes sociales.