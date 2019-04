Las fotos 'guarras' que arruinan la boda de Jennifer López con Alex Rodríguez

Todo en el aire (Jennifer Lopez cancela su boda con Álex Rodríguez por una posible infidelidad).

Pero la sensación general es que todo se ha ido al traste (Jennifer López va a un programa de TV con este vestido sin ropa interior y pasa lo inevitable…).

Se veía muy feliz a Jennifer López hace unas semanas cuando se supo que contraería matrimonio con su actual pareja, Alex Rodríguez. Sin embargo, tal y como se ha sabido en las últimas horas, la cantante ha cancelado la boda.

Ella misma colgó el momento de la pedida de mano en Instagram hace unas semanas y parecía que todo iba como la seda.

En realidad, colgó varias publicaciones con fotos tanto del momento como del anillo que le regaló el ex jugador de béisbol.

Sin embargo, la cantante habría anulado el enlace. El motivo oficial es que JLo, que acaba de publicar su nuevo tema Medicine, está ahora centrada en su trabajo y no tiene tiempo para organizar el evento.

Sin embargo, corre otra versión en el entorno de la artista que apunta a que la razón de que haya anulado la boda son las presuntas infidelidades de Alex.

"Ella estaba muy emocionada después de la pedida de matrimonio en marzo, y ya estaba haciendo planes, buscando fechas, lugares... Pero las acusaciones de infidelidad, siendo falsas o no, la dejaron sin muchas ganas".

Eso habría declarado una fuente al medio The National Enquirer.

Una de las infidelidades tiene que ver con otro ex jugador de béisbol, José Canseco, que a través de Twitter soltó un bombazo recientemente. Según Canseco, Rodríguez le fue infiel a JLo con su ex esposa: "Poco sabe ella que le está engañando con mi exesposa Jessica. Pobre chica, no tiene idea de quién es realmente", publicó.

"Yo estaba allí cuando hace unos meses él la llamó a su teléfono".

Y terminó con un:

"Alex Rodríguez, deja de ser un pedazo de mierda y deja de engañar a Jennifer Lopez".

Más acusaciones de infidelidad

Y ojo, porque no es el único presunto engaño de Alex a la que iba a ser su esposa que ha surgido en las últimas semanas. Según Zoe Gregory, una ex conejita de la revista Playboy, Alex Rodríguez se puso en contacto con ella para proponerle hacer un trío junto a otra mujer.

Jennifer, por su parte, prefirió no dar importancia al asunto en primera instancia. De hecho, después de que surgieran los rumores, JLo colgó varias publicaciones con fotos en las que se la veía junto a Rodríguez y el resto de la familia, queriendo dejar claro que las acusaciones no afectaban en absoluto al bienestar familiar.

Sin embargo, parece que sí podrían haber calado hondo estas acusaciones. Que se sepa, de momento siguen juntos, pero nada de boda. Veremos si el asunto se queda en nada o si termina con la relación.