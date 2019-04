Khloé Kardashian quiso pegar a su hermana Kourtney "en la maldita boca"

¡Problemas en el paraíso Kardashian!. Para nadie es un secreto que estas hermanas mantienen una sólida relación como familia; sin embargo, los problemas siempre están presentes y en esta ocasión Khloé y Kourtney protagonizaron un tenso momento.

En un nuevo episodio del reality "Keeping Up With the Kardashians", las populares hermanas protagonizaron una acalorada discusión que pudo haber terminado mal, según recoge elcomercio en comparte Paula Dumas para PD.

Las hermanas estaban de vacaciones en Bali, Indonesia, y la menor de ellas (Khloé Kardashian) se encontraba muy molesta ya que la maleta de su hija True no había llegado.

Khloé Kardashian expreso que no quería ir a las vacaciones y estuvo cuidando a los hijos de su hermana mientras ella se dedicaba a dormir. Kourtney solo atinó a decir que ella exagera todo el tiempo.

Por si fuera poco, Khloé confesó a las cámaras que las palabras de su hermana Kourtney Kardashian a veces la hacían querer "golpearla en la boca".

Cabe señalar que tras el pequeño intercambio de palabras, las modelos se reconciliaron y dieron un paseo por la playa donde conversaron de lo sucedido.