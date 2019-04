Las fotos que demuestran el paso por el quirófano de Kylie Jenner

Todo lo que hace la hermana pequeña de las Kardashian es noticia. Si bien es cierto que Kim Kardashian sigue siendo la miembro del ‘klan' más famoso, no es ningún secreto que su hermana pequeña Kylie Jenner le está pisando los talones. De hecho, apenas tres millones de seguidores las separan en Instagram, según recoge Julián Carrasco en dg y comparte Paula Dumas para PD.

Una Kylie que, eso sí, ha ido retocando tanto su cuerpo y su imagen que nada tiene que ver con la Kylie que los espectadores de Keeping Up With The Kardashians vieron por primera vez.

Se ha operado tanto que hay quien no la reconoce cuando era una adolescente a los que muchos apodaban como el patito feo de la familia.

El cambio ha sido mayúsculo y el bisturí ha trabajado mucho para que así sea. De hecho, su propio cirujano ha sido el que ha desvelado las operaciones secretas a las que se ha ido sometiendo Jenner a los largo de los años para convertirse en una Kardashian-Jenner al cien por cien.

Y es que no han sido ni una ni dos las operaciones, sino, como mínimo, cinco: pecho, labios, cadera, ojos y barbilla. Un cambio que muchos consideran un intento de parecerse a su hermana más polémica, Kim.

De ahí el aumento de pecho y de trasero así como el inconfundible aumento también de volumen de labios, una de las señas de identidad de la familia.

Un cambio que se ha ido produciendo con los años y que ha provocado que no sean pocos los que hayan querido recuperar ahora fotos del antes y el después.

Y en concreto ha aparecido una por las redes que ha dejado a muchos con la boca abierta. "Es otra mujer", "No me lo creo" o "madre mía los cirujanos hacen milagros" son algunos de los comentarios que ha provocado esta comparativa.