Sale a la luz una foto Kim Kardahian en leggings y sin maquillar y rápidamente se hace viral

Da igual, si posa con ropa, sin ella o haciendo la compra, sus fotos valen una fortuna. Asegurar que Kim Kardashian es una de las celebrities más importantes del mundo no es ninguna locura. Y sus más de 135 millones de seguidores tan solo en Instagram así lo demuestran, según recoge Julián Carrasco en dg y comparte Paula Dumas para PD.

Una Kim que, si bien es cierto que ahora parece que está en el punto álgido de fama gracias a la llegada de las redes, ya hace muchos años que es una habitual en los medios del corazón.

Y es que gracias al reality Keeping Up With The Kardashians Kim pasó de ser la hija de Robert Kardashian (un famoso abogado americano) a ser toda una estrella. Ella y sus hermanas se convirtieron, de hecho, en una de las familias más seguidas por los paparazzi.

Algo que no siempre es bueno. De hecho, ahora que Kim se han convertido en una experta en maquillajes, no son pocos los que han querido rescatar unas imágenes de su pasado en las que aparece caminando por la calle sin una sola gota de maquillaje. Una foto que ha despertado toda clase de comentarios

Por un lado son muchos los que se han quedado a cuadros con los leggings y el trasero de Kardashian. Por mucho que haya hecho gala de él en multitud de ocasiones, sus seguidores siguen considerándolo "¡Brutal!ª" cada vez que aparece una publicación así.

Sin embargo, también han sido muchos los que se han quietado a gustó rajando de Kim al verla al natural. Dejando de lado las operaciones que se ha hecho de este tiempo hacia aquí, lo cierto es que nada tiene que ver la imagen de la mujer de Kanye con y sin maquillaje.

"Está horrenda", "No me extraña que se maquille", "Madre mía qué monstruo" o "Realmente parece otra mujer cuando va al natural" son algunos de los comentarios en este sentido.