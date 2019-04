Alexa Dellanos muestra su cuerpo en un tanguita al mejor estilo 'espacial'

Alexa Dellanos es una de las mujeres más sensual de las redes sociales y sus curvas se convierten en un escenario digno de admirar. La hija de Myrka Dellanos cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram que la siguen por sus micro tanguitas que dejan poco a la imaginación. (Alexa Dellanos baila sensual con un pequeño vestido blanco y una 'amiguita')

La famosa de redes sociales hizo explotar la plataforma digital cuando compartió una foto con una de los más diminutos bikinis que haya portado. El atuendo metálico apenas le cubría sus partes íntimas que tentarían con la censura del servicio. (Los sensuales leggins de Alexa Dellanos revientan el termómetro en Instagram)



Ante el visual candente de Dellanos los fans no tardaron en reaccionar: "Cuando no tienes grasa en tu cuerpo", escribió un fan notando su perfecta figura. "Te ves increíble como siempre", otro usuario agregó. "Que hermosa te ves y que delicia de cuerpo tienes corazón", otro admirador comentó. "Esa cinturita no es de Dios", otro seguidor dijo. "Juela, ¿qué ha hecho para tener así su cuerpo?", otro se preguntó entre los comentarios.