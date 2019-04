Las 8 claves del éxito y la felicidad según Richard Branson: el billonario que surfea y dirige 400 empresas

Uno de los hombres más ricos e influyentes del mundo. El empresario de 62 años, quien ocupa la posición 478 en el ranking de la revista Forbes de los hombres más ricos del mundo, tiene una fortuna valuada en 4.200 millones de dólares, según recoge infobae y comparte Paula Dumas para pd.

El billonario es considerado un "rock star" de las finanzas por su extravagante estilo de vida. Lo mismo surfea y descubre el océano en su propio submarino, que cierra un negocio de las 400 empresas que componen Virgin, el corporativo que posee.

Constantemente alienta a los emprendedores a cumplir sus metas y lograr la felicidad. Estas son las claves con las que rige su vida, y que lo han llevado al éxito en los negocios y en su vida personal.



1-No medir el éxito de acuerdo a la cantidad de dinero que se gana

Para Richard Branson, medir el éxito de las personas o los emprendimientos, dependiendo del dinero que se gana, no es correcto.

El dueño de Virgin Group a dicho a medios de comunicación que si las personas se concentraran más en divertirse y hacer del mundo un lugar mejor, como consecuencia el dinero llegaría después.

En el pasado el empresario ha declarado que él no entró al mundo de los negocios por las ganancias y esa ha sido la clave de su éxito. Enfocarse en su trabajo y no preocuparse por los resultados financieros.



2-Preferir las conversaciones cara a cara

A pesar del amor que Branson le pueda tener a la tecnología, el empresario dueño de Virgin Mobile, recomienda establecer límites a los nuevos medios de comunicación.

De otra manera, las herramientas como los celulares se podrían convertir en una barrera entre las personas.

Y aconsejó dejar el teléfono a un lado cuando se tienen reuniones sociales y enfocarse en las conversaciones cara a cara. Por lo menos durante un momento.



3-Diviértete con todo lo que hagas

Uno de los consejos más importantes para Branson, es encontrar diversión y apreciar la vida en todo lo que se haga.

Si el trabajo que se realiza no provoca ningún placer, es indicador de que se debe renunciar a él y cambiar de actividad.



4-Encuentra un pasatiempo que te lleve afuera

Una de las claves de felicidad para Richard Branson, es realizar un hobbie en el exterior; "Es una excelente manera de mejorar tu estado de ánimo y sentir que tienes más control", dijo el multimillonario.

Aconseja simplemente salir a caminar en la noche, porque además, al salir y estar en un entorno distinto al acostumbrado se puede encontrar inspiración.

Algunas de las actividades que realiza el empresario son surf, ciclismo y escalada.



5-Sueña en grande

Richard Branson con tan solo 20 años soñó en grande y creó su primer negocio Virgin Records. Nadie creyó que a su corta edad y con su innovador concepto (venta de discos a domicilio) tendría éxito.

Pero el magnate inglés no hizo caso de las voces de los demás y siguió sus ambiciones. Sin garantías de éxito pero con mucha motivación y trabajo, logró crear una empresa exitosa.



6-Aprende sobre la marcha

El empresario, catalogado por Forbes como uno de los 500 hombres más ricos del mundo, no estudió la universidad. Abandonó la preparatoria a temprana edad, y decidió seguir aprendiendo de la vida.

"Es muy importante darse cuenta de que no importa si no lo sabes, porque siempre puedes descubrirlo. Aprovecha las oportunidades y no cedas ante las dudas de ti mismo", escribió Branson en su blog.