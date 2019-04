Sara Sálamo y su pasión electoral: del posado pezonero al "vota, coño"

Sara Sálamo tiene más pasiones que el fútbol (Real Madrid: La reacción de Sara Sálamo a la dulce dedicatoria del gol de Isco).

La novia de Isco Alarcón es una persona muy implicada a nivel social y político y ha vivido un fin de semana pegada a las informaciones electorales, como muchos españoles.

Eso sí, Sara Sálamo lo ha hecho desde un hotel de lujo en Alicante donde le ofrecían un masaje o un bañito en el spa entre un tuit y el siguiente.

Sara Sálamo, que ya afronta la recta final de su primer embarazo, se ha mimado estos días en el Asia Gardens, un resort de lujo y ambientación asiática que es el templo del relax.

Ofrecen una exótica y exquisita decoración, masajes con técnicas orientales, tratamientos de belleza exclusivos y un menú detox y vegano que, seguro, ha hecho las delicias de la actriz.

A pesar de estar aislada en el 'paraíso', Sara ha seguido al dedillo las elecciones y compartió con sus seguidores su jornada de reflexión el sábado con una fotografía en la que aparecía vestida con un albornoz blanco y que llamó la atención de todos sus seguidores, pues marcaba algunas de sus intimidades:

"Ese pezón... No me extraña que Isco no este concentrado", le dijo uno de los usuarios.

Ya al día siguiente, animó a todos a votar con la imagen de una pancarta ("Vota, está subiendo el nivel del mal") y los hastag 'Vota coño' y 'Vota con responsabilidad', entre otros. Sálamo salió de su estado de relax para contestar a una usuaria que le recriminaba su actitud:

"Desde el resort poco habrás podido votar, ¿os llevaron ahí las urnas?? No sé qué dices tanto si no predicas con el ejemplo".

"Voté por correo, pero gracias por preocuparte por mi voto", contestó Sara, una reconocida feminista y animalista.

Al margen de las anécdotas, la novia de Isco se relajó en la recta final de su embarazo y presumió de barriguita con unos bañadores muy coloridos que le sentaban de maravilla.

Su estampa, desde luego, era muy diferente a la de Alarcón, que jugó con el Real Madrid y cayó ante el Rayo.