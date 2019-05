Así es el mini bikini de la hija de Paz Padilla a lo Kim Kardashian que arrasa en las redes

Cada ves con más seguidores. Paz Padilla está ilusionada y feliz. La presentadora de Sálvame y actriz de La que se avecina tiene una nueva compañera en los pasillos de Mediaset y le resulta muy familiar. La hija de la gaditana, Anna Ferrer, acaba de conseguir un trabajo como becaria en Telecinco. Ambas trabajarán codo con codo, según recoge Christian Morales en dg.

Anna Ferrer es influencer, youtuber, estudiante y el ojito derecho de su madre. Ahora compaginará sus estudios y sus compromisos profesionales en las redes sociales con un nuevo trabajo. La hija de Paz Padilla se incorpora al departamento de finanzas de Telecinco como becaria. Allí realizará las prácticas de la carrera.

A partir de ahora podrán ir juntas al trabajo. La propia Anna Ferrer ha sido la encargada de desvelar la noticia. En su cuenta oficial de Instagram ha publicado una fotografía donde aparece con su madre en los pasillos de Telecinco. Sonrientes y felices. "Hola compi", escribe la joven mencionando a su madre.

A Paz Padilla no le hacia ninguna gracia que su hija se involucrase en el mundo de las cámaras. De hecho odiaba que se hiciese youtuber, pero poco a poco ha entendido esta "nueva profesión" que tiene tanto éxito entre los jóvenes. Y además ha descubierto un don de su hija. En unos años podría ser su reemplazo.

Paz Padilla estuvo un tiempo separada de su hija aunque intentaba estar a su lado siempre que podía. La joven terminó sus estudios en Londres.

Como siempre el enchufismo no es algo que guste y muchos seguidores de la youtuber y de la presentadora han inundado sus redes sociales de críticas despectivas. "Das más asco que María Teresa Campos", escribía una usuaria. Ahora que el trabajo es tan precario y cuesta tanto de conseguir, las personas son más susceptibles a este tipo de estrategias.

No es la primera que enchufa a su hija. Terelu Campos también ha conseguido colocar a su hija en un buen puesto, a pesar de su negativa por participar en televisión y encima a su novio. En unos años también podría tener su hueco la hija de Belén Esteban.

Anna Ferrer se ha visto salpicada por las críticas al entrar a trabajar a Mediaset. Y más después de que los seguidores de la joven no paren de ver vídeos con su madre. Ella está muy enfadado por los comentarios negativos y ha estallado en sus redes sociales. Está harta de todos los insultos que recibe a diario. La llaman "la mantenida". En su cuenta de Instagram se ha desahogado y ha admitido que su madre es famosa, pero eso no le ha hecho tener una vida más fácil que los demás. Se lo ha tenido que trabajar.

"Me siento súper afortunada, pero os aseguro que también me lo curro muchísimo también. Precisamente por esa suerte que tengo os juro que podría coger el camino mucho más fácil y no lo hago, no porque tenga que demostrar a nadie nada, sino porque yo quiero hacerlo así". "No sé qué tengo que hacer, qué se espera que haga. Yo lo que quiero es que veáis que mi vida es normal, que trabajo, que no me he tocado los cojones en mi casa como podría hacer pero no lo hago. Voy a clase, estudio y además trabajo aquí", ha dicho Anna Ferrer. Así de claro deja que nadie le ha regalado nada.