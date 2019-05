El escote de Anna Simon que liquida a Cristina Pedroche, Pilar Rubio y compañía

Uno de los rostros más conocidos de La Sexta. Anna Simón es la colaboradora estrella de Zapeando (El día que Sara Carbonero, Pilar Rubio y Cristina Pedroche 'lo enseñaron todo').

La periodista triunfa con sus divertidos charcarrillos, sus anécdotas surrealistas y su naturalidad (Las fotos que algunas feministas envidiosillas critican de Cristina Pedroche y Pilar Rubio).

Además de utilizar siempre su fama de "agarrada". La catalana llegó al programa de La Sexta meses después de su estreno cuando se hablaba de una inminente cancelación (El escote de Cristina Pedroche a lo Kardashian del que todos hablan).

El espacio consiguió salir a flote y una parte es gracias a ella, según recoge Christian Morales en dg.

La colaboradora tiene una gran experiencia en el mundo de la televisión. Sus inicios fueron en un calltv en una cadena local de Barcelona, Teletaxi. Poco después saltó a nivel nacional de la mano de Florentino Fernández. El cómico la fichó en 2011 para Tonterías las justas, un espacio de entretenimiento que se emitió en la sobremesa de Cuatro con notable éxito.

Ambos saltaron a Neox con Otra Movida donde se dio a conocer también su compañera, Cristina Pedroche. A partir de aquel momento Atresmedia no la soltó nunca más. Anna continúo con Flo en Así nos va en La Sexta y finalmente terminó en Zapeando. A todo esto hay que sumarle su colaboración en

El pasado de Anna Simón es muy extenso. En numerosas ocasiones se han filtrado capturas de sus impactante escotes. La catalana siempre aparece vestida con apretados trajes que realzan sus pechos. Ella siempre intenta estar "cuqui", pero en ocasiones la pillan desprevenida y aparece sin maquillaje.

Sin o con polvos, Anna Simón está estupenda. Hace una semanas Ana Morgade revisó todas las fotos de DNI de los colaboradores. Esas "selfies" donde nadie sale como esperaba. Una Anna Simón irreconocible sorprende a los espectadores y a sus compañeros: "Es que sin maquillar cambio mucho", dice entre risas.

Anna Simón colaboró en Radio TeleTaxi, aquel canal local de Barcelona, realizaba festivales a lo largo de toda Catalunya. En alguna ocasión la de Mollet se encargó de presentar a los cantantes que desfilaban por el 'show' y su aspecto físico era completamente diferente al que ahora conocemos. Aunque por aquel entonces tenía poco más de 18 años.

La colaboradora está harta de que solo a las mujeres se les hagan comentarios sobre su físico. Cuando se comentó su delgadez muchos comentarios se cebaron con ella. "Los comentarios sobre el físico sólo se hacen de las mujeres. Si está normal, la llaman gorda, si está delgada, dicen que es anoréxica. Otras, yo nunca he oído a la gente decir estas cosas de un tío", comentó en una entrevista. Ella ya está muy cansada de las críticas.

En sus anteriores programas siempre vestía con increíbles escotes, incluso en alguna ocasión se le rompió un botón de la blusa por ir demasiado preta. No se sabe si era una obligación o porque realmente a ella le gustaba vestir así. Sin embargo ya no vemos a la catalana con este aspecto. Ahora aparece mucho más recatada y elegante, aunque no pierde su sentido del humor y tono infantil.