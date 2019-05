Se lían a trompazos con Kim Kardashian tras posar la maciza con un tierno elefante

No le pasan una los envidiosos (Kim Kardashian presume de su prominente y monumental trasero).

Kim Kardashian lo ha vuelto a hacer. La modelo la ha liado en redes sociales tras compartir con todos una polémica imagen en la que se le ve junto a un elefante adulto «Echando de menos Bali y el santuario de elefantes», unas imágenes que no han gustado nada a sus seguidores y algunas asociaciones en defensa de los animales, quienes han criticado este compartamiento de la artista puesto que incita a sus seguidores a posar con animales salvajes.

Uno de los más duros ha sido el actor británico Peter Egan: «Menuda ignorancia y falta de preocupación. No entiende la crueldad infringida a estos pobres elefantes para que ella se haga su sesión de fotos inane. Patético», unas palabras de las que la televisiva no ha dudado en defenderse.

Esta no es la primera vez que los usuarios estallan contra un famosos por posar con animales salvajes.

