Los 6 mayores mentiras sobre la 'Operación Bikini'

Es el momento en el que muchos se preocupan de lucir palmito en las maravillosas playas españolas, o las de otras lugares, los que tienen más posibles. Parece que el calor ya ha llegado y no podemos dejar de pensar en la playa y en lucir ya el bikini sobre nuestra piel morena. Pero antes de eso... ¡Llega la temida Operación Bikini! ¿Aún no has empezado? Pues ya vas tardes, pero que muy tarde. Igualmente vamos desmontar 6 falsos mitos sobre el momento de adelgazar o ponerse en forma de cara al verano. ¿Preparados? ¡No pierdas detalle!, según larazon.

1. Cuanto menos coma, más adelgazaré y en menos tiempo: Falso

Esa es la base de las dietas milagro, y es un grave error para nuestra salud y para nuestro peso ya que el cuerpo no está preparado para perder tantos kilos en tan pocas semanas. Ya que además de grasa, esteremos perdiendo músculo y líquido. ¿Con eso que conseguiremos? Que nuestro metabolismo se vuelva más lento y al dejar la dieta volvamos a recuperar el peso perdido.

2. Los nervios y el estrés son buena y hacen adelgazar: Falso

El estrés te puede llevar a comer menos, eso está claro. Pero eso no significa que estés perdiendo peso de manera sana, ya que lo más probable es que luego lo recuperes igual que con las dietas milagro. Además que el estrés y los nervios no son buenas para tu salud, ya que envejece de manera prematura y pude hacer incluso que pierdas parte de tu cabello.

3. Las dietas más efectivas son las de las famosas: Falso

Totalmente falso y peligroso. Ya que hacer caso de lo que te recomiendan las famosas o influencers para tu salud o para adelgazar puede ser muy peligroso. Ya que cada cuerpo es un mundo y siempre tienes que ponerte en manos de un profesional que analice tu caso en concreto.

4. La retención de líquidos, se elimina no bebiendo: Falso

Uno de los grandes problemas, sobre todo en las mujeres que son más propensas a retener líquidos y además está aumenta en verano con las altas temperaturas. Pero esta retención no tiene nada que ver con lo que bebemos, todo lo contrario, cuando más se bebe más se elimina las toxinas y por consiguiente la retención de líquidos disminuye.

5. Si entreno mucho, tonificaré el cuerpo rápidamente: Falso

¿Quieres conseguir un vientre plano y con "tableta" para el verano? Mejor que lo descartes y te pongas a ello, pero para el verano de 2020. Ya que ganar musculatura y tonificarla requiere su tiempo y constancia. Roma no se conquistó en dos días.

6. La Operación Bikini comienza en primavera: Falso

Falso y más que falso. Para desear el cuerpo de tus sueños para el verano tienes que cuidarlo durante todo el año. En septiembre tienes que valorar los kilos ganados durante el verano y ponerte a trabajar ya sobre ello, además de reanudar el gym y tratar tu piel después de los daños del verano.