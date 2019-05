Las “Patakys” de Elsa con este mini bikini de hilo incendian Instagram

Todos sabemos que Elsa Lafuente Medianu (Madrid, España; 18 de julio de 1976), conocida artísticamente como Elsa Pataky, es una actriz, productora y modelo hispano-rumana.

Se dio a conocer gracias a su papel en la serie de televisión Al salir de clase. A lo largo de su carrera ha participado en películas como Ninette, Di Di Hollywood o Copito de nieve, entre otras, según wp También aparece en cuatro películas de la saga The Fast and the Furious y ha trabajado en producciones estadounidenses, españolas, francesas, italianas y británicas.

Su Instagram es un éxito y cada vez que sube una imagen o un vídeo se hace viral en muy poco tiempo, y esta vez no ha sido para menos: