Kylie Jenner posa en ropa interior y revienta el contador de Instagram en 24 horas

Todos sabemos que Kylie Kristen Jenner (Los Ángeles, 10 de agosto de 1997) es una empresaria​, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Jenner, con un patrimonio neto de US$1,000 millones4​se convirtió en 2019 en la milmillonaria más joven de la historia a los 21 años de edad, superando el récord establecido por Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quien se volvió milmillonario a los 23 años.

Su Instagram es referencia de moda y estilo y cuenta con cientos de miles de segudiores. Un éxito que se debe a posados como el que hoy nos ocupa: