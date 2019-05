¡Otra pillada!: El culo de Jennifer López en bikini captado por primera vez cómo es realmente

Todos sabemos que Jennifer Lynn Lopez Rodríguez2 (El Bronx, Nueva York, 24 de julio de 1969), más conocida como Jennifer Lopez o J.Lo, es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño.

Su interés en seguir la carrera para llegar a la fama surgió después de tener un papel secundario en la película My Little Girl; por otra parte sus padres creían que su deseo de tener una carrera artística era poco realista. En 1991, Lopez obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación.

Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz. También protagonizó la primera entrega de la serie cinematográfica Anaconda (1997). Al año siguiente, con la película Out of Sight (1998), logró cobrar dos millones de dólares3​ y además realizó una de las mejores actuaciones de su carrera. En 1999 debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional

El Instagram de la artista es todo un éxito y las fotos furtivas todavía más.