El selfie de Miley Cyrus en ropa interior del que todos hablan

Todos sabemos que Miley Ray Hemsworth, de soltera Cyrus (Franklin, Tennessee, 23 de noviembre de 1992)​ nacida como Destiny Hope Cyrus, es una cantante y actriz estadounidense. Asimismo se dedica a causas humanitarias y al activismo en favor de los derechos del colectivo LGBT. Se hizo conocida en el año 2006 por interpretar el papel de Miley Stewart en la serie original de Disney Channel, Hannah Montana, nombre bajo el cual grabó la banda sonora de sus cuatro temporadas y protagonizó su primera película. Gracias a la franquicia se consagró como ídolo adolescente internacional.

En 2007 firma con Hollywood Records para seguir su carrera como solista y lanza su álbum debut: Meet Miley Cyrus, publicado como un álbum doble, que alcanzó la posición número uno en Billboard 200.10​ Realizó la gira Best of Both Worlds Tour, que tuvo una gran demanda en los Estados Unidos. En febrero de 2008, la gira se convirtió en una película/concierto en 3D titulada Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert, su primera película con su nombre.

En julio de 2008 lanzó su segundo álbum, Breakout, que se convirtió en un éxito comercial, pues ingresó en el puesto número uno de la lista Billboard 200. Comenzó su incursión en el cine como actriz de doblaje en Bolt, película animada de 2008, y ganó una nominación para el Globo de Oro a la mejor canción original por su interpretación del tema «I Thought I Lost You». En 2009, su papel como Miley Stewart/Hannah Montana llegó al cine en la película Hannah Montana: The Movie; la banda sonora de la película se dirigió a los mercados country y adult contemporary.

