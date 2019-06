Selena Gómez sube la moral de las redes con estas fotos en camisón

Todos sabemos que Selena Marie Gomez es una actriz, productora de televisión, cantante, compositora, filántropa y diseñadora de moda estadounidense (Selena Gómez nos enseña su potorrillo depilado y sus pechos, saliendo a la calle con este traje sin nada debajo).

Selena estuvo un tiempo retirada de las redes sociales y de los medios de comunicación, ya que se tuvo que tomar un tiempo para estar alejada de las polémicas y comentarios que llenaron su vida de ansiedad y crisis emocionales. ¡Y la echamos mucho de menos!

Pero la actriz ha vuelto y lo ha hecho por todo lo alto. La pudimos ver guapísima en el Festival de 'Cannes' junto a sus compañeros de reparto de la nueva película donde trabaja 'The Dead Don't die', la cual fue la encargada de inaugurar la 72° edición del famoso festival de cine. Pero no solo se comentó la vuelta de la cantante, hay quien se fijó en una bonita amistad con uno de sus compañeros.

Gracias a la imágenes publicadas de la alfombra roja se pudo comprobar que la intérprete de 'I can't get enough' tenía muy buena relación con sus compañeros, pero especialmente con el queridísimo Bill Murray. Con los ojos puestos en ella, su relación con el actor no pasó nada desapercibida.

