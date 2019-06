Si le quitas el photoshop a Ariana Grande esta es la triste realidad que descubres

Todos sabemos que Ariana Grande Butera (Boca Ratón, 26 de junio de 1993) es una cantante, compositora y actriz estadounidense.​ Nacida en Florida, comenzó su carrera en 2008 en el musical Trece de Broadway, antes de interpretar el papel de Cat Valentine en la serie de televisión Victorious (2010-2013) de Nickelodeon y en la secuela, Sam & Cat (2013-2014). Ella también ha aparecido en otros papeles de teatro y televisión y ha prestado su voz a series televisión y películas animadas.

La carrera musical de Grande comenzó en el 2011 con la banda sonora de Victorious. Desde entonces, Grande ha logrado posicionar tres álbumes en la posición número uno dentro del Billboard 200 de Estados Unidos con Yours Truly (2013), My Everything (2014), Sweetener (2018) y Thank U, Next (2019), y Dangerous Woman (2016) en la segunda posición.Asimismo, Grande es la primera artista en la historia de dicho listado en tener los sencillos principales de cada uno de sus primeros cuatro álbumes en debutar entre las diez primeras posiciones de la lista de éxitos Hot 100 de Billboard. En 2014, Grande estuvo continuamente en el top diez durante 34 semanas y estuvo en su mayoría dentro de los 10 mejores sencillos de cualquier artista ese año.

Los críticos de la música han comparado su amplio rango vocal con el de Mariah Carey. Entre sus premios obtenidos se incluyen un Grammy Award, un Brit Award, tres American Music Awards, tres MTV Europe Music Awards y dos MTV Video Music Awards, entre otros galardones.

Adicionalmente, Grande apoya una variedad de organizaciones benéficas.y cuenta con demasiados seguidores en redes sociales. En 2016, la revista Time nombró a Grande una de las 100 personas más influyentes del mundo en su lista anual​ En 2018, Billboard la nombró mujer del año.

