Los pezones erectos y desafiantes de Kim Kardashian generan gran debate en las redes

Todos sabemos que Kimberly Noel Kardashian West (Los Ángeles, 21 de octubre de 1980) conocida como Kim Kardashian, es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians.

Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian, mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda DASH en Nueva York.

En 2010, fue una de las famosas con más ganancias, estimadas en seis millones de USD.

Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión (entre ellos The Oprah Winfrey Show), compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley. En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, Kardashian Konfidential.

Su Instagram es toda una mina de oro, cada fotografía o vídeo que sube se hace viral al segundo...hoy tenemos un momentos "Pezones Kardashian":