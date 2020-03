La literatura recuerda a Gabriel García Márquez en su 93 cumpleaños

Tal día como hoy, en 1927, nació el escritor Gabriel García Márquez.

En 1999, se le diagnosticó un cáncer linfático que, según declaró en una entrevista concedida al diario colombiano ‘El Tiempo’, superó tras un tratamiento de tres meses. Finalmente, el premio Nobel de Literatura murió el 17 de abril de 2014, a los 87 años de edad en México DF, donde vivía desde hace años.

El escritor, natural de Colombia, fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito. García Márquez está relacionado con el realismo mágico y su obra más conocida, Cien años de soledad, es considerada una de las más simbólicas de este movimiento literario. Como autor de ficción, García Márquez siempre ha estado asociado a este movimiento De hecho, es considerado, junto a Miguel Ángel Asturias, figura central de este género. El realismo mágico intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común.

La fama mundial llegó en 1967, momento en el que García Márquez publicó Cien años de soledad. En una semana vendió 8000 ejemplares.A partir de ese momento, el éxito fue rotundo y la novela vendió una nueva edición cada semana, llegando a vender medio millón de copias en tres años. La obra fue traducida a más de veinticinco idiomas y ganó seis premios internacionales.

Como periodista, el literato comenzó su carrera mientras estudiaba derecho en la universidad. En 1994, junto con su hermano Jaime García Márquez y Jaime Abello Banfi, Gabriel García Márquez creó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI).

En cuanto a su estilo, en una entrevista con Marlise Simons, García Márquez señaló: «En cada libro intento tomar un camino diferente. Uno no elige el estilo. Usted puede investigar y tratar de descubrir cuál es el mejor estilo para un tema. Pero el estilo está determinado por el tema, por el ánimo del momento. Si usted intenta utilizar algo que no es conveniente, apenas no resultará. Entonces los críticos construyen teorías alrededor de esto y ven cosas que yo no había visto. Respondo solamente a nuestro estilo de vida, la vida del Caribe».

Por lo que refiere a sus influencias. Gabriel García Márquez comenzó a leer la obra de Ernest Hemingway, James Joyce, Virginia Woolf y, más importante, de William Faulkner. También estudió las obras clásicas, inspirándose en la obra de Edipo Rey de Sófocles.

García Márquez forma parte del boom latinoamericano de la literatura. Sus obras han recibido numerosos estudios críticos, y a día de hoy siguen siendo un referente en la literatura.

«Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. Gabriel García Márquez.

Felicidades Gabo!!! Tus rosas favoritas, y las mías. pic.twitter.com/bnWKZ5iSY0 — Malochez (@malochez) March 6, 2020

Esta generación no habla lo suficiente de Gabriel García Márquez y de su impacto cultural. Tampoco hablamos de sus cuentos cortos que son una locura, pero de la buena. — ✨Pilar Ternera✨ (@_mdelv_) March 6, 2020

Hoy me he despertado pensando en la primera frase de Cien Años de Soledad, sí, así es mi mente.

Y ahora veo que hoy sería el cumpleaños de Gabriel García Márquez. ¿Coincidencia? No lo creo. — BreadandButter (@wannarevolution) March 6, 2020