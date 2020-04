El ridículo histórico de Juan Echanove: de insultar al ministro de Cultura a llorar en TV para agradecerle sus ayudas económicas

Juan Echanove parece haber demostrado la teoría de que “todos tienen un precio”. En los últimos días, el actor ha vivido uno de los cambios más radicales en su discurso. Hace unos días fue uno de los grandes críticos del Gobierno, ahora es un dulce corderito que lanza flores al equipo de Pedro Sánchez y hasta se permite algún piropo para uno de sus ministros.

El descontentó de Echanove comenzó, la semana pasada, cuando el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, rechazó estudiar en estos momentos las ayudas al sector de la Cultura. A pesar de que se trata de uno de los sectores de la economía que están viviendo el impacto del ‘parón’ vivido por el confinamiento del estado de alarma, para el ministro «primero es la vida y luego el cine». Unas declaraciones que convirtieron al actor en una de las voces más críticas. Al menos, hasta ver el dinero.

De la noche a la mañana, todas las críticas de Echanove se transformaron en halagos para los socialistas y comunistas del gobierno. Durante la entrevista que realizó este lunes 13 de abril en el programa ‘Espejo Público’, el actor afirmó que “he hablado con él [José Manuel Rodríguez Uribes] y me he dado cuenta de que es un hombre excepcional, una gran persona y un gran funcionario público».

Echanove olvidó durante la entrevista que fue él, junto con otros actores y la Unión de Actores y Actrices, uno de los que promovió en las redes el «apagón cultural» como forma de protesta y llegó a asegurar que «tenemos a uno que no sabe operar a cargo de la UCI cultural».

El dinero parece que conmovió el corazón del artista. “Cuando escuché a la ministra Montero lloré», ha reconocido en directo. En concreto, la portavoz del Gobierno anunció que se reuniría con todo el sector para estudiar las ayudas a la Cultura por lo que está sufriendo por esta crisis y señaló la importancia del sector en la sociedad.

«Son muchos años esperando que alguien declare la Cultura como bien de primera necesidad. Ahora sí que sé que estamos en las mejores manos», ha apuntado Echanove entre lágrimas de emoción.

El actor ha explicado que el sistema fiscal de su sector es muy complejo y ha defendido que la Cultura «es un sector estratégico que se filtra en todos los demás. Es uno de los pilares de la sociedad y va a tener una gran responsabilidad en la recuperación de la marca España». Ahora, se muestra convencido de que el sector se va a levantar y saldrá de esta crisis.»Los telones los vamos a levantar». Una confianza que durará, al menos, hasta que se acabe el dinero.

Echanove ahora intenta olvidar todas esas palabras que dijo a través de Instagram:

El actor acusó a Rodríguez Uribes de decir una bobada tras otra:

«La sarta de estupideces de tus declaraciones hacen que nosotros nos demos cuenta de que desconoces el sector, de que no eres nuestro ministro. ¡Qué pena, coño, Uribes, estar con tu gente…! ¿Tanto te ha costado? ¿Primero la vida y después el cine? ¿Eres muy brillante? Te voy a decir una cosa: Pepe Guirao nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. Carmen Alborch nunca habría dicho lo que has dicho tú. Alfonso Guerra nunca habría dicho lo que has dicho tú. En lo que a mí respecta, ya no eres mi ministro de Cultura. Porque si no hay cultura, para qué coño quiero un ministro. Me tienes caliente, Uribes. Iñigo Méndez de Vigo nunca habría dicho lo que has dicho tú, Uribes».