World Press Photo 2020: la impactante imagen de una protesta de jóvenes sudaneses iluminados con móviles

La World Press Photo Foundation ha dado a conocer los ganadores de la 63 edición del concurso World Press Photo que premia las imágenes más impactantes del año en el mundo del fotoperiodismo.

El fotógrafo japonés Yasuyoshi Chiba de la agencia AFP, se lleva el honor de ser elegida “The World Press Photo of the Year”. Fue galardonado este jueves 16 de abril, por su fotografía titulada Straight Voice (Voz directa).

Su instantánea, se trata del grito pacífico de un grupo de jóvenes en Sudán, que iluminaban con sus teléfonos móviles a un chico mientras recitaba un poema a la multitud en medio de un apagón durante las protestas en Jartum en junio de 2019.

«Era bonito el simple hecho de que la gente esté recitando poemas para protestar en circunstancias tan complicadas», explica en unas declaraciones de vídeo, que comparte la Fundación del World Press Photo, al haberse cancelado la ceremonia de entrega del premio prevista para la noche de este jueves debido a la crisis del nuevo coronavirus.

