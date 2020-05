Dime qué idioma hablas y te diré cómo ves el mundo

Aunque es muy difícil dar una cifra exacta, se calcula que actualmente en el mundo se hablan unas 7.000 lenguas. Según algunos investigadores y expertos lingüistas, el lenguaje influye de forma directa en nuestra forma de pensar, llegando a configurar nuestra percepción del mundo y la forma de relacionamos en él.

Esto quiere decir que si no conociéramos una palabra determinada, no tendríamos ese concepto. Por ejemplo, en algunos idiomas aborígenes de Australia se carece de los conceptos ‘izquierda’ y ‘derecha’, por lo que utilizan los puntos cardinales para dar cualquier referencia. Esto desarrolló notablemente la capacidad de orientación, en comparación de aquellos que hemos aprendido lenguas de raíz indoeuropea.

Según algunos expertos, aquellos idiomas que otorgan géneros a todos los objetos incrementa la discriminación, ya que la diferencia entre masculino y femenino genera más importancia en la mente, a que si simplemente se limitara al género neutro. De hecho, varios estudios han demostrado que en los países en los que se diferencia por género, la participación femenina en el trabajo aminora hasta un 12%. Por el contrario, aquellos que no diferencian entre ambos, la participación de la mujer en el trabajo se incrementa incluso hasta el 3%.

¿Cómo no afecta a los que hablamos español? Los que hablamos este idioma estamos acostumbrados a pensar en pasado, presente y futuro, ya que existen estos tiempos verbales. No obstante, en otras lenguas no hay tiempo verbal futuro. De acuerdo a esto, una investigación llevada a cabo por la Yale Business School en la que se analizaron 76 países orientándose a cuestiones como el ahorro o hábitos de ejercicio, se demostró que las personas que hablan lenguas ‘atemporales’ toman mejores decisiones. Lo que hace que tomen mejores decisiones económicas, mientras que aquellos que hablamos de forma nativa el inglés o el español, tenemos una tendencia de un 30% menos de ahorro.