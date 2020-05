La suerte de su vida: así llegó a Hollywood Charlize Theron

Parece que llegar a Hollywood es una tarea complicada. De hecho, numerosos artistas han tenido un camino complicado hasta hacerse un hueco en la industria del cine. Sin embargo, hay casos en los que la suerte ha jugado un papel crucial para catapultarse a la fama.

A veces encontrarse en el lugar oportuno ofrece la oportunidad idónea. Es lo que le ocurrió a la actriz Charlize Theron, nació en Benoni,​ en la antigua provincia sudafricana de Transvaal y se mudó a Estados Unidos a los 18 años.

A los pocos meses de instalarse fue a un banco ubicado en Hollywood Boulevard para cobrar un cheque que le había enviado su madre con el fin de ayudarle con la renta. Cuando la cajera rehusó pagar el cheque, Theron mantuvo una discusión acalorada.

“Estaba tratando de cambiar mi último cheque de un trabajo de modelaje en Nueva York, pero debido a que era un cheque de otro estado, el banco no me lo quería aceptar y yo realmente necesitaba el dinero. Entonces comencé a suplicarle al cajero que me ayudara. Estaba rogando y suplicando. Si no cobraba ese cheque no tenía lugar para dormir esa noche”, recordó Theron en una entrevista con Oprah Winfrey.

Detrás de la joven estaba un hombre que vio en ella un gran potencial para convertirla en estrella, el agente de talentos John Crosby que representaba a John Hurt y Rene Russo

“Un caballero se acercó e intentó ayudar… Lo que no sabía es que estaba audicionando para un chico que terminaría siendo mi manager. Al salir, el hombre que me había ayudado me dio su tarjeta”.