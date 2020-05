Clint Eastwood cumple 90 años con una trayectoria impecable

Clint Eastwood cumple 90 años. Con una extensa trayectoria como actor, director, productor, músico y compositor estadounidense.

Su primer papel importante fue como actor secundario en el reparto de la serie de televisión Rawhide (1959-1965). Pero Eastwood alcanzó la fama interpretando al Hombre sin nombre en los spaghetti western que dirigió Sergio Leone en la década de 1960. Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, Harry Callahan en la serie de películas de Harry el Sucio durante los 70 y 80.

Por su trabajo en Sin perdón (1992) y en Million Dollar Baby (2004), el intérprete fue galardonado con los premios Oscar a mejor director y mejor película.

Otros títulos como Play Misty for Me (Escalofrío en la noche, 1971), Thunderbolt and Lightfoot (Un botín de 500.000 dólares, 1974), The Outlaw Josey Wales (El fuera de la ley, 1976), Escape from Alcatraz (Fuga de Alcatraz, 1979), Tightrope (En la cuerda floja, 1984), El jinete pálido (1985), Heartbreak Ridge (El sargento de hierro, 1986), En la línea de fuego (1993), Los puentes de Madison (1995) y Gran Torino (2008) se convirtieron en grandes éxitos.

Eastwood además posee su propia productora de cine, Malpaso Productions, que ha producido la mayor parte de sus películas. Por lo que respecta a su vida privada, el director tiene ocho hijos de seis mujeres diferentes.

En su carrera ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones. Ha recibido premios Óscar, premios del Sindicato de Directores de los Estados Unidos, premios Globos de Oro y premios People’s Choice, entre muchos otros.