De Jack Sparrow a Willy Wonka, el excéntrico Johnny Depp sopla las velas de su 57 cumpleaños

Johnny Depp es uno de los actores más polifacéticos de Hollywood. Desde sus inicios en la gran pantalla con ‘Pesadilla en Elm Street’, la carrera de Deep ha experimentado momentos dorados y oscuros. En cuanto a su vida personal desde su relación con Winona Ryder (con quien protagonizó ‘Eduardo manos tijera’) hasta Vanessa Pardis (la madre de su hija) y finalmente, Amber Heard, con quien tuvo una relación tormentosa.

Este 9 de junio de 2020 Deep se ha convertido en trending topic en Twitter con el motivo de la celebración de su 57 cumpleaños.

57 🎂

sigue creando magia con tus personajes mucho años más. #JohnnyDepp pic.twitter.com/OHUYFNhtWf — ∀ (@anaapadilla_) June 9, 2020

Feliz cumpleaños a uno de los mejores actores que existe💖#JohnnyDepp pic.twitter.com/TsvxmbUnad — Srta Picky (@SrtaPickyGH) June 9, 2020

Johnny Depp cumple 57 añazos. Es un Jack Sparrow inolvidable, un Willy Wonka excéntrico pero tierno, un Ichabod Crane hilarante y un Eduardo redescubriendo el mundo tras salir de su zona de confort. ¡Muchísimas Felicidades!#JohnnyDepp pic.twitter.com/BVkkSHwU8C — 🎬 Reflexionando_Series 🎥 (@ReflexionandoS) June 9, 2020

Entre los títulos más destacados se encuentran las colaboraciones con el director Tim Burton, con el que participó en ocho películas: ‘Eduardo manos tijera’ (1990), ‘Ed Wood’ (1994), ‘Sleepy Hollow’ (1999), ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ (2005), ‘Corpse Bride’ (2005), ‘Sweeney Todd’ (2007), ‘Alicia en el país de las maravillas’ (2010) y ‘Sombras tenebrosas’ (2012).

Las películas más taquilleras han sido la saga ‘Piratas del Caribe’ con la que ha recaudado más de 3,9 mil millones de dólares, ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ y ‘The Tourist’ con 278 millones en todo el mundo.

Depp ha destacado por su polémica vida personal a pesar de esto, no ha conseguido influir en su carrera cinematográfica donde ha conseguido desarrollar grandes personajes. No hay papel ni personaje que no haya sido capaz de interpretar. Desde protagonistas clásicos, más modernos, películas fantásticas, historias reales o de ficción.