Sombras detrás de la estrella Billie Eilish: «Nunca me he sentido deseada»

No todo son triunfos en la vida de Billie Eilish, la cantante de apenas 18 años se ha convertido en todo un fenómeno. A pesar de esto, la joven ha tenido que luchar contra la depresión, autoheridas e ideas suicidas.

La adolescencia es una etapa complicada en la que se experimentan cambios debido a las hormonas, es normal incluso que muchas veces no nos sintamos conformes con nuestro cuerpo. Esto es lo que le ha ocurrido a la artista quien ha reconocido que sus exparejas le hicieron sentirse poco atractiva.

A través de una entrevista para la revista GQ, la artista ha confesado la percepción que tiene de ella misma y sus declaraciones han causado un gran asombro en sus fans.

«Nunca me he sentido deseada. Mis antiguos novios nunca me hicieron sentirme deseada. Ninguno de ellos. Y es un gran problema en mi vida porque siento que nunca he sido deseada a nivel físico por nadie», relataba Billie Eilish.

La artista ha relacionado esa sensación con su manera de vestir: «Así que me visto de la forma en que me visto porque no me gustaría pensar que vosotros, quien sea, estáis juzgando mi cuerpo o mi talla«.

«Eso no quiere decir que un día no me levante y decida llevar un top corto, algo que ya he hecho antes», ha añadido.