Entrevista a Guillermo Balmori: «HBO es muy ignorante censurando ‘Lo que el viento se llevó’ pero Disney es todavía mucho peor»

A raíz de las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd, HBO Max, el servicio de streaming que la cadena lanzó hace pocas semanas en el mercado norteamericano, ha eliminado temporalmente de su catálogo ‘Lo que el viento se llevó’ tras varias quejas que acusaban al clásico protagonizado por Vivien Leigh y Clark Gable de ser un filme racista.

La garras de la censura de HBO Max también alcanzan a la clásica serie animada Looney Tunes, la producción dio de qué hablar en las redes sociales, pues en este esperado regreso de Bugs Bunny y compañía no habrá armas de fuego ni (muchos) explosivos.

En ‘El Quilombo’ de Periodista Digital hablamos con Guillermo Balmori, fundador de la editorial de cine ‘Notorious’, que en el 2019 celebró los 80 años del estreno de ‘Lo que el viento se llevó’ con un elegante libro dedicado a la película de Victor Fleming.

Balmori comparte con nosotros un testimonio único en el que la secretaria de David Selznick, el productor y artífice de Lo que el viento se llevó cuenta que para no ofender a la prensa negra, se suprimió de la película la palabra ‘nigger’ (negrata) y toda referencia al Ku Klux Klan.

Según su entender y los estándares de la época Selznick intentó respetar el punto de vista negro.

«Querido Jack: en la preparación y reparto del film he ordenado evitar cualquier representación peyorativa de los negros como raza y eliminar de la historia partes que los negros encuentran ofensivas en la obra de Margaret Mitchell», le escribió Selznick a Jack L. Warner, su mecenas y financiador. «Siento tan profundamente lo que les pasa a los judíos que no puedo simpatizar con los negros en sus temores sobre el material que consideran insultante y dañino»

«La película habla de un mundo que se resiste a cambiar y al que se lo acaba llevando el viento. De ahí su nombre. Desde el punto de vista a una señoritinga como ‘OHara o los terratenientes que vivían en ese mundo ficticio, la película demuestra que estaban errados. Nada que ver con el racismo. El viento se lleva una sociedad insostenible. ‘El nacimiento de una nación’ (D.W.Griffith) sí es una película racista y no deja de ser una obra de arte. Inventa los primeros planos, inventa la narración cinematográfica pero desde el punto de vista de un miembro del KKK».

«El arte tiene que tener la licencia de expresar ideas que ofender o no gustan. HBO ha demostrado ser muy ignorante al quitar la mejor película que tiene en su catálogo. Pero Disney es mucho peor porque corta las películas, mutila las obra de arte». —El contenido censurado y todo lo que no vas a poder ver en Disney Plus—

«La mirada de Mummy, la criada negra, es la de la sensatez y superioridad ante Scarlett O’Hara, la pija insoportable y los señoritos terratenientes. Es la que intuye lo que va a pasar y a pesar de eso es la que tuvo la generosidad de no ser vengativa»