Amistad en cuarentena: una niña aprende lengua de signos para comunicarse con un repartidor sordo

La crisis del coronavirus también ha dejado historias realmente emocionantes. Signos de solidaridad, como aquellos que se ofrecían voluntarios a hacer la compra a personas de riesgo, también hay historias de lo más curiosas como la de una niña británica llamada Tallulah, que aprendió lengua de signos durante el confinamiento para comunicarse con un repartidor de la zona que tenía poblemas de audición.

La madre de la pequeña Tallulah, Amy Roberts, dio a conocer la noticia a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter contando la tierna amistad que surgió entre ambos. El hombre era repartidor de la compañía Hermes y su hija lo veía una o dos veces a la semana.

«Al principio del encierro, Tallulah le dibujó un cartel donde ponía ‘gracias’ y todavía lo lleva con orgullo en su furgoneta. Han construido una gran amistad en las últimas semanas», explicó en el mensaje.

La pequeña, para poder comunicarse con él, decidió comenzar a aprender lenguaje de signos. De esta forma, la madre, orgullosa de su niña, grabó el momento en que Tallulah saludó a Tim Joseph con las palabras ‘ten un buen día’ en lenguaje de signos.

United Kingdom:

Their package delivery man is named Tim. He’s deaf.

Tallulah and Tim developed quite the friendship over the lockdown.

Tallulah’s mom taught her to sign. She made Tim a “thank you” that he displays on his truck proudly.

Humanity.🌎❤️pic.twitter.com/ADGk6pcjp2

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) July 2, 2020