Entrevista a la periodista Anna Grau: «En la Cataluña que se enfrentó a Napoleón, ser de Gerona era defender a España»

«¿A quién podría molestarle el Episodio Nacional número 7 (primera serie) de Benito Pérez Galdós, titulado Gerona, y dedicado íntegramente a la heroica resistencia de esta ciudad a caer en manos de la Grande Armée de Napoleón después de siete meses de asedio, de mayo a diciembre de 1809?».

La pregunta se la hizo la periodista gerundense Anna Grau antes de iniciar un apasionante viaje intelectual que la ha llevado a publicar Girona (Ediciones Hildy), una traducción al catalán del «Episodio nacional» de Benito Pérez Galdós sobre el asedio de esta ciudad en la Guerra de Independencia y que, según la autora, «demuestra que las divisiones que se intentan introducir en Cataluña no tienen base histórica».

La traducción al catalán de Gerona, coincidiendo con la celebración en este 2020 del Año Galdós, intercala apuntes de la periodista con la situación política catalana derivada del denominado procés y la actual pandemia de coronavirus.

«Cuando, al hilo del Año Galdós, dejé caer al presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, que estaría bien traducir Gerona al catalán moderno, y de paso salpimentar la traducción con alguna que otra nota poniendo en paralelo la situación política en 1874 (cuando Galdós publicó este Episodio…) y la actual, sinceramente no era consciente de la cascada de complicidades y sinergias que iban a desatarse».

«En la España que se enfrentó a Napoleón, ser de Gerona era defender a España»

«No es que en general no se sepa que en 1809 pasó en Gerona algo muy gordo. Que un tal Mariano Álvarez de Castro, gobernador y defensor a ultranza de la plaza, había dado orden de pasar por las armas a cualquiera que le hablara de capitular ante un enemigo cinco veces mayor en número y ante el que no cabía oponer otra cosa que unas murallas de puro mazapán…y unos bemoles de titanio. Siete meses siete tardaron los franceses en tomar la ciudad, y ni siquiera lograron tomarla como Dios manda. Cayó por hambre».

Como ha escrito Grau en The Objective, «Galdós describe una Cataluña y una España donde las élites, por decirlo amablemente, no valen un pimiento, y han dejado al pueblo llano, hambriento y comido por los piojos, solo ante el peligro, el desconcierto y la invasión. Arriba no hay nadie. Abajo es todo. Una misteriosa cohesión de sentimientos, valores y capacidad de sacrificio compensa la hemorragia de autoridad y logra defender lo indefendible».

Lo presenta este 9 de julio de 2020 en la Casa de la Panadería de Madrid a las 19 h