TVE mete la pata y se equivoca al rotular una pieza musical durante el homenaje a las víctimas del coronavirus

El homenaje a las víctimas del coronavirus celebrado este 16 de julio de 2020 en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid contó con la presencia de los Reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, y multitud de líderes políticos.

La ceremonia, retransmitida por Televisión Española, tuvo varios discursos y la lectura de un poema de Octavio Paz, así como una ofrenda floral en un pebetero central recordando a los fallecidos por la pandemia.

Distintos mensajes y gestos que formaron parte del acto, los cuales fueron acompañados de piezas tan emocionantes como el ‘Adagio para Cuerdas’ de Samuel Barber. No obstante, la televisión pública rotuló de forma equivocada la música que estaba sonando en ese momento, concretamente se podía leer que la pieza era ‘La canción del espíritu’ de Johannes Brahms. Un error del que rápidamente se percataron los usuarios de Twitter.

Errata para @rtve , NO suena “La Canción del Espíritu” Johannes Brahms. Se trata del “Adagio para cuerdas” de Samuel Barber. Por la @OCRTVE @telediario_tve @tve_tve pic.twitter.com/f271WLVz4n

La música es el Adagio de Barber, no es una pieza de Brahms. No se pueden tener estos fallos en un homenaje como este. #FuneralDeEstado #HomenajeSanitarioLR #homenaje #música #AdagioBarber

Nadie al mando. Lo que han interpretado ha sido el Adagio de Samuel Barber pero os podéis dar con un canto en los dientes porque no han rotulado: «Una música mu triste» pic.twitter.com/3bJ6xeYEau

No @La1_tve, eso no es #Brahms, eso es del maestro Samuel Barber y se titula “Adagio for Strings”.

#samuelbarber #adagioforstrings #fonoteca #musicaclasica pic.twitter.com/Lvvmh9NaSn

— Cintia Marín 🔻🏳️‍🌈 (@Rojipeluda) July 16, 2020