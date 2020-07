ABBA vuelve en 2021 con cinco nuevas canciones

El próximo 2021, el grupo ABBA lanzará cinco nuevos temas, un año que coincide con la esperada gira holográfica que tendrá una especial importancia ya que será un apoyo a la industria de la música golpeada por la pandemia del coronavirus. De esta forma, se amplía el número de canciones inéditas, ya que inicialmente iban a ser tan solo dos temas.

En el 2018 el grupo, compuesto por Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog y Bjorn Ulvaeus, anunció su intención de publicar dos temas inéditos como forma de regreso. Pero finalmente el proceso ha ido extendiéndose y, finalmente, serán el primer material nuevo de ABBA en 35 años.

Entre los cinco temas del grupo estarán los ya anunciados ‘I Still Have Faith in You’ y ‘Don’t Shut Me Down’. En un comunicado de la banda han anunciado: «La decisión de seguir adelante con este emocionante proyecto de gira holográfica de ABBA tuvo una consecuencia inesperada. Los cuatro sentimos que, después de 35 años, podría ser divertido unir fuerzas de nuevo y volver al estudio de grabación».

En febrero de este año, Andersson, dio la noticia de que las dos canciones ya anunciadas iban a salir este año. Sin embargo, la pandemia del coronavirus ha alterado todos los planes, lo que ha motivado a escribir tres temas más.

La gira holográfica evocará el espíritu de los 70. «Nos fotografiaron desde todos los ángulos posibles, nos hicieron hacer muecas frente a las cámaras, nos pintaron puntos en la cara, nos midieron la cabeza», declaró Bjorn Ulvaeus a Deadline.

Aunque el grupo se separó en 1982, a día de hoy sigue causando un gran furor en el público.